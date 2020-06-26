Фонд «Русь сидящая» закрылся

Глава правозащитного фонда «Русь сидящая», который оказывал юридическую помощь осужденным и их семьям, заявила о его закрытии. Об этом Ольга Романова написала в своем Facebook-аккаунте.

По словам директора организации, уволенный сотрудник, петербургский активист Динар Идрисов, подал на фонд в суд. 26 июля Невский райсуд Петербурга вынес решение, что «Русь сидящая» обязана выплатить Идрисову 1,3 миллиона рублей и принять его обратно на работу. Романова заявила, что таких денег у фонда нет, а все его счета арестовали.

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«Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем», — написала глава организации. Она подчеркнула, что фонд будет продолжать работу и для обращающихся туда за помощью ничего не изменится. Она также призвала помощников «Руси сидящей» отписаться от регулярных пожертвований. «Я не знаю сейчас, куда они пойдут. Я это уже не контролирую», — пояснила Романова.

Идрисова уволили из-за нарушения принципов работы фонда. Как написала директор организации, он не умел работать в команде и брал деньги с подзащитных, хотя фонд работает бесплатно.

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