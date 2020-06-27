На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе середины XX века

Американские военные обнаружили новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы середины XX века на Аляске. Об этом сообщает Associated Press.

В рамках раскопок также были обнаружены вещи пассажиров: фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября 1952 года. В результате происшествия погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. Сразу после авиакатастрофы извлечь останки погибших не удалось, позже самолет сполз к подножию горы, где в конечном счете врос в ледник Колони.

Поиски останков и обломков самолетов начались только в 2012 году после того, как военно-учебная миссия обнаружила на леднике желтый спасательный плот.

К настоящему времени удалось идентифицировать останки 43 погибших. Глава одного из отделов на авиационной базе ВВС в Довере Шелби Йоакум не исключила, что на поиски всех жертв осталось лишь несколько лет. Военные стремятся идентифицировать и вернуть родственникам останки всех находившихся на борту C-124, пока обломки самолета не попадут в озеро Джордж.

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