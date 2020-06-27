Боец MMA попал на болевой прием и нокаутировал соперника

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Ролич нокаутировал россиянина Ивана Бухтоярова на турнире BFC. Видео размещено в Twitter-аккаунте ESPN MMA.

В ходе схватки Ролич попал на болевой прием в исполнении Бухтоярова. Последний попытался провести ущемление ахиллова сухожилия. Белорус не сдался, а нанес сопернику нокаутирующий удар, будучи на канвасе.

Ролич провел третий поединок в профессиональной карьере, одержав вторую победу к ряду. Спортсмен выступает в полутяжелой весовой категории.

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