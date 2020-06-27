В российском селе после шаманского обряда ввели карантин

В двух бурятских селах после проведения шаманского обряда выявили более 20 случаев заражения коронавирусом. Один из населенных пунктов закрыли на карантин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи заражения зарегистрированы после того, как 9-10 июня в селе Шулуты прошел шаманский обряд, в котором приняли участие более 30 человек. Спустя две недели были выявлены 23 случая инфицирования у жителей сел Торы и Шулуты. Последний населенный пункт закрыли на карантин.

Четыре человека, заразившиеся коронавирусом, доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В Роспортребнадзоре сообщили, что в отношении организаторов шаманского обряда примут административные меры.

В настоящее время в Бурятии действует запрет на проведение массовых культурных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

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