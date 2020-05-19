Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин из-за коронавируса

В Дагестане родовое село российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова — Сильди — закрыли на полный карантин. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал глава администрации поселения, дядя спортсмена Абдурахман Абдурахманов.

По его словам, въезд и выезд из села закрыт уже три недели, с 1 мая. Причиной этого стала вспышка коронавирусной инфекции в местном райцентре Агвали.

Абдурахманов пожаловался, что в селе возникли перебои с поставкой продуктов. «Пока [жители] сидят на запасах, но те заканчиваются», — сказал он.

19 мая президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал о сложной ситуации в Дагестане из-за пандемии коронавируса. По словам функционера, беда пришла почти в каждый дом в республике. Он также отметил, что в больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, а адресной помощи не оказывается.

17 мая о плачевной ситуации в связи с распространением коронавируса в Дагестане рассказал бывший боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов. Среди заболевших Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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