Бывший боец MMA рассказал о катастрофе в Дагестане из-за коронавируса

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волк Хан, рассказал о распространении в Дагестане коронавирусной инфекции. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

59-летний бывший спортсмен признал, что ситуация в Дагестане катастрофическая. По словам Гамзатханова, только за один день в центральную больницу доставили 90 больных с коронавирусом. «Очень многие умирают», — добавил он.

Распространение заболевания Гамзатханов связал с низким доверием дагестанцев к местным властям. «Больше поверили слухам из социальных сетей, что это не опасно. И продолжили ходить на свадьбы, на мероприятия, всех перезаражали», — считает бывший боец.

Гамзатханов известен по выступлениям в японской организации Rings. На его счету 21 победа, восемь поражений. Последний поединок в карьере Волк Хан завершил вничью. Россиянин дважды становился чемпионом Rings.

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