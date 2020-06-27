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Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

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Шереметьево
Шереметьево
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж на июль из-за неопределенности с возобновлением международного сообщения. Такие планы уже подтвердили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист», сообщает издание «Вестник АТОР».

Многие туроператоры не надеются, что международный туризм возобновится в ближайший месяц и отменяют или переносят туры за границу до середины июля и даже до августа.

Компания PEGAS Touristik объявила о готовности перебронировать все туристические продукты с вылетом до 31 июля. В ANEX Tour отменили туры в Турцию до 15 июля, туры в другие страны с вылетом до 31 июля могут быть перенесены на более поздний срок. TEZ Tour отменяет туры в Турцию и Кипр до 17 июля и в Грецию, Италию и Испанию — до конца июля. В Coral Travel приняли решение отменить все июльские туры. «Интурист» отменяет зарубежные туры до 16 июля.

В мае министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс надеется на восстановление внутренних авиаперелетов в июне 2020 года, а международных — в июле. По его словам, в первую очередь это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в тех странах, «куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира». РИА Новости отмечает, что 26 июня чиновник подтвердил, что международные полеты могут возобновиться в июле после того, как власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Право пересекать границу осталось только у военных, гражданского персонала зарубежных российских баз, работников атомной промышленности, занятых на строительстве за рубежом, экипажей морских судов, а также дипломатов, направляющихся в Калининград транзитом пассажиров и россиян, выезжающих за рубеж на похороны родственников.

По последним данным, к 27 июня в мире выявлено 10 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 498,9 тысячи человек, 5,4 миллиона человек уже выздоровели. В России выявлено 627,6 тысячи случаев заражения, погибли 8969 человек.

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