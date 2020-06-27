В НБА заявили о 16 случаях заражения коронавирусом перед возобновлением

16 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заражены коронавирусом. Об этом сообщает TMZ Sports.

Лига отчиталась о проведенных тестах и выявленных случаях COVID-19. Однако организация не афиширует имен зараженных баскетболистов. Возобновление сезона назначено на 30 июля. При этом команды прибудут во Флориду 7 июля для проведения тренировочных сборов.

25 июня стало известно, что результаты теста сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича оказались положительными. За несколько дней до выявления заболевания спортсмен встречался с соотечественником Новаком Джоковичем. У первой ракетки мира также обнаружили COVID-19.

Розыгрыш НБА был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. После возобновления турнир пройдет в особом формате. Все матчи состоятся во Флориде.

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