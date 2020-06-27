Коронавирус заставил ООН собраться на специальную сессию

130 стран-членов ООН поддержали инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом в формате видеоконференции. Об этом ТАСС рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

С данным предложением глава государства выступил на саммите Движения неприсоединения. Все 120 стран-участниц единогласно поддержали его инициативу и в течение месяца проинформировали офис генерального секретаря ООН о своем решении. К ним также присоединились 10 стран, выступившие за организацию данного мероприятия. Таким образом, предложение Азербайджана получило поддержку большинства стран-членов ООН, что означает организацию специальной сессии в скором времени.

По словам Гаджиева, специальная сессия должна поспособствовать полной мобилизации мирового сообщества на борьбу с коронавирусом и помочь в поисках ответа на эту глобальную угрозу. Он также отметил, что продолжение пандемии подтверждает необходимость срочной организации подобного мероприятия.

Ранее Алиев пожертвовал годовую зарплату на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Деньги были направлены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан по указу азербайджанского лидера. Отмечается, что месячная зарплата Ильхама Алиева составляет 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов).

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