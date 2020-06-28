Певица Асель Кадырбекова сломала шею и впала в кому

Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии заявил, что 29-летняя девушка находится в реанимации, у нее поврежден головной мозг, а также сломаны ключица и шейные позвонки. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, врачи рассчитывают сделать ей операцию, как только она выйдет из комы.

ДТП произошло вечером 26 июня, в певицу, находившуюся за рулем Toyota Camry, врезалась машина частного охранного агентства. В результате происшествия пострадали трое человек.

Кадырбекова является супругой киргизского певца Нурлана Насипа. Она пользуется популярностью в социальных сетях. Так, на ее аккаунт в Instagram подписано два миллиона человек.

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