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В России начали работу бесплатные кинотеатры под открытым небом

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Фото: «Молодая Гвардия»

В День молодежи, 27 июня, «Молодая Гвардия Единой России» организовала бесплатные кинотеатры под открытым небом в 11 регионах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Автокинотеатры открыли на парковочных площадках с организованными въездами и выездами, установили экран больших размеров, а звуковое сопровождение передавалось при помощи акустических систем, а также маломощной радиостанцией в стандартном FM-диапазоне для прослушивания на автомагнитолах зрителей, говорится в сообщении.

Зрителям показывали военно-патриотические картины, например, исторические фильмы «Ржев», «Битва за Севастополь», а также биографический «Калашников». Все кинопоказы проходили под открытым небом и начинались после захода солнца.

Кроме того, в регионах России организованы трехмерные световые проекции на фасадах домов с информацией о Конституции. В информационном ролике рассказали об истории принятия документа 1993 года, о зарождении новой России, символике государства, также о вступлении в силу Конституции и о поправках, вносимых в Основной закон государства.

Все мероприятия были организованы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и соблюдением социальной дистанции, отметили в «Молодой Гвардии Единой России».

Ранее сообщалось, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» из десяти городов 8 и 9 мая организовали в честь 75-летия Дня Победы народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов: участники акции с балконов исполнили песни военных лет.

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