В России выявили 6 791 новый случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6 791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5 735 человек. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.

Больше всего новых случаев заражения в Москве (717), Московской области (325), Ханты-Мансийском АО (285).

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов. Всего зафиксировано 10 080 224 случая заражения COVID-19. 501 262 человека умерли, 5 457 945 пациентов выздоровели.

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