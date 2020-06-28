Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает РИА Новости.

Как объяснил Волчков, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора. «При этом некоторые ее параметры останутся неуточненными, например, продолжительность действия этой вакцины», — добавил он.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Позже они рассказали, что чувствуют себя хорошо.

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