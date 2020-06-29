Конфликт российских рыбаков на острове закончился двойным убийством

В Саратовской области к 20 годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима приговорен 44-летний местный житель, виновный в двойном убийстве рыбаков на волжском острове. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 26 апреля 2019 года 44-летний осужденный и его 33-летний приятель приплыли на моторной лодке на остров Песчаный на реке Волга, чтобы порыбачить. Днем туда же подплыли двое незнакомых им мужчин. Гости вели себя миролюбиво и, не желая конфликта, попросили разрешения порыбачить на острове. Осужденный и его друг согласились, в результате мужчины рыбачили вчетвером, а когда промысел закончился, стали совместно распивать алкоголь.

В процессе распития один из гостей обнаружил пропажу мобильного телефона и начал предъявлять претензии по этому поводу осужденному. Тот, посчитав себя оскорбленным, накинулся на обидчика. В результате завязалась драка, в процессе которой он схватил металлическую трубу и нанес удар по голове своему оппоненту. Тот упал, а победитель бросил монтировку на землю. Но его 33-летний товарищ поднял ее и начал избивать лежавшего по голове и туловищу. После чего подбежал к его другу и начал избивать его.

В результате полученных травм два рыбака скончались. Заметив на пальце 45-летнего погибшего кольцо, осужденный похитил его, а после вместе с сообщником они сбросили тела в акваторию Волги. Позже тело 45-летнего погибшего мужчины всплыло возле поселка Хмелевка, его товарища так и не нашли.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц») и по статье 158 УК РФ («Кража»).

Полицейские начали розыск и вскоре подозреваемые были задержаны. 33-летний мужчина вскоре скончался, в связи с чем дело в отношении него было прекращено. Его 44-летний приятель все отрицал и заявлял, что не причастен к случившемуся. Но следователи собрали достаточно доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях, с которыми согласился и суд.

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