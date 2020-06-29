Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона: всего умерли 500 108 человек. Об этом свидетельствую данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству умерших занимают США (125 747). Также в Соединенных Штатах больше всего зараженных (2,53 миллиона). В пятерку стран с наибольшим количеством заразившихся также вошли Бразилия (1 313 667), Россия (633 542), Индия (528 859) и Великобритания (312 640).

28 июня количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов. Число инфицированных увеличилось на миллион за шесть дней. Отметку в девять миллионов инфицированных мир преодолел 22 июня.

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