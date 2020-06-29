Для уставших от протестов в Гонконге решили построить город в Европе

Компания Victoria Harbour Group девелопера-магната Айвана Ко (Ivan Ko) решила построить частный город в Европе для тех жителей Гонконга, которые устали от протестов и политической неопределенности. Об этом пишет The Telegraph.

Китай угрожает самоуправлению специального административного района Гонконг, из-за чего миллионы людей думают о переезде, пишет издание. «Мы хотим предоставить гонконгцам возможность покинуть его, но жить, работать и строить свои семьи в тех странах, которые являются демократическими и свободными», — заявил Ко, который также является председателем совета директоров застройщика RECAS.

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Город будет автономным, со своей социально-экономической и политической системой, встроенной в жизнь страны, на территории которого находится. Планируется, что одну половину мегаполиса заселят гонконгцы, а другую — жители той страны, где появится город. По оценкам Ко, эта цифра составит около двух миллионов человек.

На данный момент Victoria Harbour Group ищет свободную землю в разных странах. Объект хотят возвести уже в этом году, а всю необходимую инфраструктуру — в 2021-м. Средства на строительство поступают от инвесторов из Гонконга и Кремниевой долины. Остальные деньги будут собраны на стадии проектирования.

Как говорит Ко, его компания ведет переговоры с четырьмя правительствами западных стран, основной интерес представляет Ирландия. В феврале 2020 года должна была состояться встреча с властями этой страны, но ее перенесли из-за карантина. Великобритания также является «разумно реалистичным» вариантом, добавляет магнат.

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