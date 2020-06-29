Российские кинотеатры откроются 15 июля. Об этом заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости в понедельник, 29 июня.

Ранее о возможности открытия кинотеатров в середине июля высказалась министр культуры России Ольга Любимова. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса, в которых указывалось, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов на основе рекомендаций врачей.

Кинотеатры России закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса. Также Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!