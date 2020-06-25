Названа дата открытия кинотеатров в России

Российские кинотеатры могут заработать к 15 июля. Такую дату назвала министр культуры страны Ольга Любимова, передает «Интерфакс» в четверг, 25 июня.

«Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной», — заявила чиновница. Она добавила, что все будет зависеть от регионов и эпидемиологической обстановки в них.

Ранее об открытии кинотеатров в середине июля заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии коронавируса, в которых указывалось, что решение об их открытии должны будут принимать главы регионов на основе рекомендаций врачей.

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