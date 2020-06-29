Российский город получил новые реанимобили

Кировская станция скорой медицинской помощи получила 16 новых реанимобилей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил ТАСС глава Кировской области Игорь Васильев.

«Это по последнему слову техники оснащенные машины, реанимобили позволят оказывать медицинскую помощь пациентам уже во время транспортировки в медучреждение. Это гарантия и для врачей, и для пациентов того, что помощь будет оказана вовремя и на высоком уровне», — пояснил он.

В частности, по словам главы региона, автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Ожидается, что машины будут использовать по линии санитарной авиации в Кирове и в районах области.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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