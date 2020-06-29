Террористы атаковали самую большую биржу Пакистана

Террористы с гранатами и пистолетами атаковали Фондовую биржу Карачи (KSE). Об этом сообщает Reuters.

«Четверо нападавших убиты, они приехали на серебристой машине Toyota Corolla», — рассказал источник агентства. Сообщается о смерти как минимум одного силовика и двух мирных жителей, еще несколько человек ранено. Известно, что в здании также расположены головные офисы нескольких частных банков.

Ответственность за нападение на самую большую биржу страны уже взяла на себя группировка «Освободительная армия Белуджистана», борющаяся за автономию для этой провинции

KSE, основанная в 1947 году, является крупнейшей из трех пакистанских бирж. Объем торгов на ней достигает 280 миллиардов долларов.

«Освободительная армия Белуджистана» признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании, после того как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.

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