Боевики захватили любимый отель китайцев в Пакистане

На пятизведочный отель в Пакистане совершено вооруженное нападение, есть жертвы, сообщает Reuters.

По данным агенства, трое боевиков начали перестрелку с охраной гостиницы Pearl Continental в Гвадаре (провинция Белуджистан) рано утром. По меньшей мере один работник отеля был убит. Нападавшие смогли прорваться в здание, однако сотрудникам службы безопасности удалось заблокировать их на верхнем этаже.

К месту происшествия стянуты усиленные наряды полиции, идет операция по зачистке отеля. Всех постояльцев успели эвакуировать.

Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка «Освободительная армия Белуджистана», борющаяся за автономию для региона.

Reuters уточняет, что в Pearl Continental регулярно заселяются китайские специалисты, которые работают над совместным с Пакистаном инфраструктурным проектом экономического коридора. Стоимость проекта оценивается в 60 миллиардов долларов. Порт Гвадар является стратегически важным его объектом в Аравийском море.

На момент атаки иностранцев в отеле не было, отметил глава региона.

«Освободительная армия Белуджистана» признана террористической организацией в Пакистане и Великобритании после того, как ее сторонники устроили ряд атак с применением взрывных устройств в начале 2000-х годов. Пакистан неоднократно обвинял соседнюю Индию в поддержке сепаратистов.

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