Таинственные террористы атаковали отель с американцами в Сирии

Боевики таинственной группировки, называющей себя «Народное сопротивление Ракки», атаковали отель в сирийском городе Ракке, где проходила встреча представителей стран международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает Al-Masdar News.

По данным агентства, взрывное устройство в отеле Tajj Hotel было приведено в действие накануне, 14 июля. Отмечается, что скорее всего боевики заложили взрывчатку заранее. Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, атаке подвергся отель Crown International, расположенный рядом со стадионом в центральной части города.

Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что ни США, ни другие страны коалиции данный инцидент никак не комментировали.

Как сообщает Al-Masdar News, «Народное сопротивление Ракки» называет себя проправительственной группировкой. На странице группировки в соцсетях регулярно появляются видео, где, предположительно, запечатлены атаки на представителей коалиции США и их союзников.

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