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В результате взрыва автомобиля в Пакистане погибли семь человек

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Архивное фото
Архивное фото

В пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) террорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал здание полицейского управления. Об этом сообщает Reuters.

Террорист привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда сотрудники сил правопорядка остановили машину для досмотра. В результате взрыва погибли семь человек, 15 получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

По словам руководителя полицейского управления региона Абдулы Раззака Чима, среди погибших — четыре сотрудника правоохранительных органов.

12 мая в этом же регионе в результате атаки смертника погибли 25 человек.

Белуджистан — провинция на юго-западе Пакистана, граничащая с Ираном и Афганистаном. В ней проживают большое число афганских беженцев и регулярно происходят теракты. В основном их устраивают боевики пакистанского «Талибана», базирующиеся в населенном пуштунами районе на севере провинции, и отряды Освободительной армии Белуджистана и Джундалла, выступающей за независимость региона.

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