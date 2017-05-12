При атаке на конвой пакистанского сенатора погибли 25 человек

При подрыве террориста-смертника возле конвоя заместителя пакистанского сената погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters.

Теракт произошел в городе Мастунг, провинция Белуджистан. Зампредседателя пакистанского сената Абдул Гафур Хайдери прибыл туда с рабочим визитом: он должен был вручить местным учащимся сертификаты об окончании медресе.

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Как предполагают пакистанские службы безопасности, смертник перепутал автомобили и взорвал себя через несколько секунд после того, как мимо проехал кортеж сенатора. Шофер Хайдери погиб, сам он получил незначительные ранения. В ближайшую больницу доставлены 35 раненых, 10 из них в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ).

Белуджистан — провинция на юго-западе Пакистана, граничащая с Ираном и Афганистаном. В ней проживают большое число афганских беженцев и регулярно происходят теракты. В основном их устраивают боевики пакистанского «Талибана», базирующиеся в населенном пуштунами районе на севере провинции, и отряды Освободительной армии Белуджистана и Джундалла, выступающей за независимость региона.