Число жертв взрыва в Пакистане возросло до 22 человек

По меньшей мере 22 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар, расположенном на северо-западе Пакистана. Еще 70 человек пострадали, передает в пятницу, 31 марта, Reuters. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Видео с места событий публикует Ruptly. Взрыв произошел утром на местном рынке, рядом с которым расположена мечеть. Местные власти назвали произошедшее терактом.

Парачинар — административный центр агентства (региона) Куррам, граничащего с Афганистаном. Расположено в так называемой зоне племен, которая в значительной мере контролируется боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).