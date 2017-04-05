В Пакистане смертник атаковал переписчиков населения

В результате атаки смертника в пакистанском городе Лахор погибли шесть человек, 22 получили ранения. Кадры с места теракта публикует Ruptly.

Среди жертв — два переписчика и четыре охранявших их солдата. Они принимали участие в первой за 20 лет переписи населения. Полиция оцепила место происшествия, ведутся следственные действия. Поначалу считалось, что взорвалась заложенная заранее на месте бомба, однако впоследствии эксперты обнаружили голову смертника.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.