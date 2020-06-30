Бывшего президента Киргизии из-за пневмонии перевели из СИЗО в больницу

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева диагностировали двустороннюю пневмонию. Из СИЗО бывшего главу государства доставили в больницу, сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В сообщении также указано, что пожаловавшему на плохое самочувствие осужденному оперативно сделали тест на коронавирус. Анализ дал отрицательный результат.

Отмечается, что на прошедшей неделе Атамбаев несколько раз встречался с родственниками и адвокатами. Те передавали ему посылки и документы. По данным пресс-службы ГКНБ, у одного из юристов наблюдались респираторные симптомы.

Неделю назад сообщалось, что бывшего лидера Киргизии приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, суд постановил конфисковать у бывшего политика государственные награды и имущество.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Через семь лет он уехал из Киргизии, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».

Атамбаев также обвиняется в убийстве, организации захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. В августе 2019 года киргизский спецназ во время попытки задержания Атамбаева вступил в столкновения с его сторонниками. Позже экс-президенту вручили обвинительные акты по делу о беспорядках.

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