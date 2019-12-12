Экс-президента Киргизии обвинили в попытке захвата власти

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват государственной власти. К таким выводам пришла Государственная комиссия по расследованию августовских беспорядков в стране, передает информагентство 24.kg.

В подготовленном комиссией докладе говорится, что бывший глава государства, поставив свои личные интересы выше государственных и народных, ввел общественность в заблуждение, нагнетал противоречия между регионами страны и пытался дискредитировать власть. Атамбаева обвинили в попытке дать вооруженный отпор сотрудникам силовых ведомств и устроить провокацию с возможными человеческими жертвами среди своих сторонников.

Конечной целью экс-президента, по версии Госкомиссии, был насильственный захват власти в стране, который был бы «сопряжен с массовыми беспорядками и мародерствами».

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Кроме того, Госкомиссия возложила полную вину за августовские события в резиденции Атамбаева в Кой-Таше на него лично, указав, что действия сотрудников силовых ведомств «несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии».

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. 9 августа экс-главу государства поместили в СИЗО. После этого экс-президенту были предъявлены обвинения в убийстве и других особо тяжких преступлениях.

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