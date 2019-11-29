Экс-президента Киргизии насильно привезли в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев впервые после ареста был доставлен в суд. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Заседание по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в причастности к которому подозревают экс-президента, проходит в здании суда Первомайского района Бишкека. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев указывает, что бывшего главу государства доставили в суд принудительно. При этом, по его словам, Атамбаев не оказывал сопротивления, «чтобы не подставлять молодых сотрудников СИЗО ГКНБ», которым был отдан соответствующий приказ.

После ареста экс-президент принципиально отказывался участвовать в судебном процессе и покидать свою камеру в СИЗО, указывая на предвзятость правосудия. Предварительные слушания по делу Батукаева прошли без его участия.

Материалы по теме В поисках короля Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии «Этот человек не понимает намеков» Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. 9 августа экс-главу государства поместили в СИЗО.

Против возглавлявшего Киргизию в 2011-2017 годах Атамбаева ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении экс-главы государства могут возбудить уголовное дело о сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок. Кроме того, ему уже были предъявлены обвинения в коррупции по делу Батукаева.

Криминальный авторитет Азиз Батукаев в 2006 году был осужден на 18 лет и восемь месяцев за организацию массовых беспорядков в колонии в пригороде Бишкека. Он был досрочно освобожден по заключению врачебной комиссии спустя семь лет. В материалах дела о его незаконном освобождении говорится, что вор в законе вышел на свободу по прямому указанию экс-президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!