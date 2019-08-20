В Киргизии назвали причину гибели сторонника Атамбаева

Сторонник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева погиб во время охоты, а не от действий силовиков во время штурма резиденции бывшего главы государства. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на пресс-релиз министерства внутренних дел республики.

Речь идет о 23-летнем граждане Киргизии Курманбеке уулу Миржане, о гибели которого ранее сообщила киргизский депутат Ирина Карамушкина. Она утверждала, что он погиб из-за действий силовиков во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В МВД подтвердили факт гибели молодого человека, однако опровергли описанные Карамушкиной обстоятельства его смерти.

По информации ведомства, 8 августа Курманбек, сев на отцовского коня и взяв с собой ружье 12 калибра, отправился на охоту. На следующий день он случайно ранил себя выстрелом из охотничьего ружья и впоследствии скончался от потери крови, поскольку его долго не могли доставить в больницу. Похороны молодого человека прошли 11 августа, родственники не стали сообщать о его смерти в правоохранительные органы.

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7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались схватить Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сам сдался властям. При этом в ходе столкновений пострадали 136 человек, 14 находятся в больницах, один спецназовец погиб.

Атамбаев арестован до 26 августа. Ранее сообщалось,что его подозревают в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году «криминального авторитета» Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.

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