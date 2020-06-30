Определена доля оставляющих чаевые россиян

Большинство россиян (71 процент) оставляет чаевые специалистам сферы услуг — мастерам по ремонту, маникюру, парикмахерам, сантехникам, электрикам, курьерам и другим. Соответствующие результаты показал опрос сервиса YouDo, который оказался в распоряжении RT.

Так, почти половина граждан (42 процента) в среднем оставляет вознаграждение в размере 50-100 рублей. Чуть более трети опрошенных дают специалистам 100-200 рублей. Сумма чаевых каждого десятого респондента превысила 200 рублей, примерно столько же оставляют менее 50 рублей.

Выяснилось, что регулярно дают на чай четверть россиян. Еще 46 процентов граждан делают это время от времени. Никогда не оставляют вознаграждение работникам сферы услуг почти треть (29 процентов) опрошенных.

Чаще всего россияне оставляют чаевые курьерам — 65 процентов, на втором месте оказались парикмахеры и барберы — их таким образом благодарит половина участников опроса. Далее идут мастера по маникюру и педикюру (33 процента), сантехники (25 процентов), мастера по ремонту (24 процента), электрики (22 процента), массажисты (13 процентов) и клинеры (13 процентов).

Реже всего на чай оставляют репетиторам, няням, визажистам и стилистам. В опросе приняли участие 3,1 тысячи россиян.

В мае 2019-го стало известно, что российские сотрудники муниципальной и государственной службы оставляют чаевые таксистам реже представителей других профессий: 44 процента чиновников признались, что никогда не платят сверх установленной суммы. Не склонны проявлять щедрость работники IT-сферы (41 процент) и сферы образования (40 процентов). При этом чаще всех таксистам на чай дают фермеры и другие работники сельского хозяйства (37 процентов), представители автопрома (28 процентов) и работники сферы туризма (26 процентов).

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