Звезда «Оранжевый — хит сезона» совершила каминг-аут и показала свою девушку

Американская актриса Тейлор Шиллинг показала свою девушку в Instagram-stories.

Выяснилось, что 35-летняя звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» встречается с художницей Эмили Ритц, которая первой выложила совместную фотографию в своем аккаунте. «Я так горжусь, что ты рядом со мной, Тейлор Шиллинг! С месяцем гордости!» — написала возлюбленная артистки. Сама Шиллинг на свой странице также поздравила подписчиков с прайдом.

Как сообщает портал Just Jared, пара познакомилась благодаря общим друзьям. Они начали встречаться в конце 2019 года.

Во всем мире июнь считается «месяцем гордости» — в это время проходит акция, целью которой является привлечение внимания к правам представителей сексуальных меньшинств. Шиллинг стала не первой знаменитостью, совершившей каминг-аут в этот период. Так, 8 июня американский актер Джастис Смит заявил о своей гомосексуальности. Смит признался, что и сам относит себя к числу темнокожих квиров, и пояснил, что состоит в отношениях с коллегой Николасом Эшем.

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