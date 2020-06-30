Персональные данные оформлявших цифровые пропуска россиян удалили

Все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков во время пандемии коронавируса, удалены. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что после ослабления пропускного режима были уничтожены личные данные жителей всех регионов России, в которых действовала данная система. «Мы все удалили», — заявил Шадаев журналистам.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют сохранять данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков. Градоначальник заверил, что вся информация будет уничтожена.

При этом власти города отмечали, что обработка личной информации владельцев цифровых пропусков в Москве ведется в соответствии с федеральным законом о персональных данных.

Заявления были сделаны на фоне сообщений СМИ о том, что сервис для проверки электронных пропусков i.moscow может передавать третьим лицам данные пользователей. Утверждалось, что это было сделано в том числе для рассылки рекламы. Срок действия такого соглашения — десять лет, писали журналисты.

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