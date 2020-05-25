Власти Москвы опровергли сообщение о передаче данных владельцев пропусков

Обработка личной информации владельцев цифровых пропусков в Москве ведется в соответствии с федеральным законом о персональных данных. Об этом агентству «Москва» заявил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Таким образом, он опроверг сообщение о передаче личных данных граждан третьим лицам.

«Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера», — пояснил Фурсин.

По его словам, хранение и обработка персональной информации владельцев пропусков ведется в соответствии с законом. Данные, которые пользователи указывают при использовании сервиса i.moscow, передаются федеральным ведомствам, которые применительно к документу являются третьими лицами, для проверки достоверности сведений.

Накануне, 24 мая, газета «Ведомости» и другие СМИ сообщили, что сервис для проверки электронных пропусков i.moscow может передавать третьим лицам данные пользователей, в том числе для рассылки рекламы. Срок действия такого соглашения — десять лет, указывалось в публикации.

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