В Кремле оценили явку на голосовании по изменению Конституции

Низкая явка на голосовании по изменению Конституции не рассматривается в Кремле как слабость губернаторов регионов, в которых она была отмечена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости во вторник, 30 июня.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время вообще рано делать какие-либо выводы по явке.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что наиболее высокая явка зафиксирована в Чеченской республике, где она составила 75,8 процента от зарегистрированных избирателей.

Также высокие показатели активности граждан отмечены в Туве, а также в Брянской, Тамбовской и Кемеровской областях.

Общероссийское голосование по вопросу изменения основного закона проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Гражданам нужно ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные идеи одобрили региональные парламенты, Государственная дума, Совет Федерации и Конституционный суд.

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