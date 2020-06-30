Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского страхования

К основным недостаткам системы обязательного медицинского страхования (ОМС) относятся бюрократическая волокита при оказании услуг и повышенная проверочная нагрузка на врачей. Их перечислили российские медики в ходе опроса, проведенного в приложении «Справочник врача», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Опрошенные также выделили такие недостатки системы ОМС, как низкие тарифы на оказание медицинской помощи (об этом сообщил 71 процент опрошенных), недофинансирование медицинских услуг (75 процентов) и разница тарифов в регионах страны, ставящая россиян в разные условия при получении медпомощи.

Ключевым недостатком системы ОМС директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала отсутствие централизации в управлении финансированием. «Первоначально предполагалось, что страховые компании в системе ОМС будут являться фильтром и санкционировать ту или иную помощь, но система так не сложилась, и сейчас компании фрагментируют потоки финансов и усложняют систему отчетности. Это лишь запутывает систему и замедляет скорость реакции», — сказала она, отметив разницу в доступности медпомощи в Москве и некоторых регионах.

Среди плюсов системы ОМС опрошенные медики назвали обеспеченность всех россиян медпомощью (64 процента) и доступностью медицинских услуг по всей стране (42 процента). Кроме того, более трети респондентов отметили возможность выбирать медицинскую организацию по полису ОМС.

При этом более половины (52 процента) опрошенных отметили, что система ОМС тормозит развитие здравоохранения в России. Еще 48 процентов выразили уверенность в том, что медицина в стране может развиваться в рамках ОМС.

В опросе приняли участие более 10 тысяч врачей. Издание отмечает, что приложение верифицирует пользователей, подтверждая наличие у них медицинского образования.

Ранее стало известно, что россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы только по паспорту, не предъявляя полис ОМС. Проверка полиса будет осуществляться в регистратуре медучреждения. «Этот сервис зависит от региональной политики, это необязательная история», — пояснили в фонде ОМС.

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