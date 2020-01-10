Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»
Лимонная акула напала на семилетнюю девочку
Ведущий «Сам себе режиссер» рассказал о будущем после закрытия передачи
Россия встала на защиту Ирана в деле украинского «Боинга»
Российский биатлон попросил денег у телезрителей в эфире
Путин назвал состояние здравоохранения в Крыму плачевным
Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга ради видео
В Москве спасли 32 человека 
Эстония предложила начать переговоры о расширении ЕС
Берлин признал «русскую мафию» лидером преступного мира
Новости партнеров

Московские поликлиники перестали лечить пациентов из других регионов по ОМС

Перейти в «Мою Ленту»

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) уведомил городские поликлиники о том, что больше не сможет оплачивать лечение пациентов из других регионов России в связи с долгами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, столичные поликлиники не смогут продолжить работу по межтерриториальным расчетам, пока долги не будут погашены.

В Росздравнадзоре «Ленте.ру» сообщили, что направили предостережение в адрес МГФОМС о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По словам помощника руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елены Баландиной, по закону бесплатная медицинская помощь по ОМС должна оказываться всем россиянам, в том числе тем, кто получал полис в другом регионе.

Ранее стало известно, что россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы только по паспорту, не предъявляя полис ОМС. Проверка полиса будет осуществляться в регистратуре медучреждения. «Этот сервис зависит от региональной политики, это необязательная история», — пояснили в ФОМС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Российских врачей премируют
Россиянам захотели разрешить обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Стало известно о переплатах россиян за лечение в больнице
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
16:53Сегодня

Стало известно о жизни трансгендера-женщины в мужском СИЗО

16:28Сегодня

Медведев назвал снюс гадостью

15:37Сегодня

Врач предсказал распространение болезней в России из-за аномальной погоды

Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
15:25Сегодня

Путин раскрыл дату запуска полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту

15:25Сегодня

Россиянин Роман рассказал о разрешении суда следить за всеми Романами в стране

15:19Сегодня

Россиянки получили маткапитал на 9 миллионов рублей за «выдуманных» детей

Россия00:0731 декабря 2019

Народная воля

Какими россияне стали в 2019 году
15:03Сегодня

Путин раскритиковал крымских чиновников

14:56Сегодня

Автобус с детьми попал в массовую аварию на российской трассе

13:43Сегодня

В московском роддоме из пациенток «выдавливали» детей

Россия
Московские поликлиники перестали лечить пациентов из других регионов по ОМС
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Стало известно о жизни трансгендера-женщины в мужском СИЗО
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Медведев назвал снюс гадостью
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Врач предсказал распространение болезней в России из-за аномальной погоды
Все материалы
Мир
Россия встала на защиту Ирана в деле украинского «Боинга»
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Берлин признал «русскую мафию» лидером преступного мира
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
Иран открестился от зачистки бульдозером обломков упавшего «Боинга»
Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке
В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны
Дуде посоветовали пригласить Путина в Освенцим и получить право слова в Израиле
Все материалы
Бывший СССР
Эстония предложила начать переговоры о расширении ЕС
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
В Абхазии анонсировали прибытие Нургалиева
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Лидер украинских раскольников отозвал подпись под решением о расколе
Все материалы
Экономика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
«Нафтогаз Украины» решил судиться с Россией за Крым
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Банки не справились со сбором биометрии у россиян
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Геймеры назвали лучшую игру десятилетия
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Раскрыта причина необъяснимой климатической катастрофы
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
В смартфонах на Android нашли «вечную» угрозу пользователям
Все материалы
Спорт
Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Испытание «шпорами»
На чем можно заработать в 22-м туре АПЛ
Спарринг-партнер Макгрегора описал бегство Нурмагомедова
Хаби Алонсо«В Англии чувствуешь себя особенным»
Детство в Испании, яркая карьера в «Ливерпуле» и море титулов: история Хаби Алонсо
Клуб из России стал соперником английских грандов в борьбе за чемпиона мира
Все материалы
Культура
Звезда «Счастливы вместе» призналась в хранении кокаина и попросила о штрафе
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Рэпер 5th Ward Weebie умер в 42 года
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Бывший участник группы «140 ударов в минуту» поскользнулся, упал и умер
Кино на палочке
Минкульт ежегодно тратит по семь миллиардов на русские фильмы. Это полный провал
Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале
Все материалы
Интернет и СМИ
Вслед за шоу «Сам себе режиссер» приостановили производство «Смехопанорамы»
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Смартфоны россиян атаковал опасный вирус
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
«Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет существования
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Нобелевский лауреат пожаловался на подложивших ему детское порно хакеров
Все материалы
Ценности
Стал известен будущий источник дохода покинувшей королевскую семью Меган Маркл
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Популярная американская модель вышла в свет в наряде российского бренда
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Подсчитаны расходы королевской семьи на наряды Меган Маркл
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Кейт Миддлтон получила на день рождения сумку из яблочной кожуры
Все материалы
Путешествия
Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга ради видео
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Пилот летевшего в Москву самолета бросил штурвал ради разговора с приятелем
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Все материалы
Из жизни
Наглый кабан занял весь водопой и отказался уступать слону
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Крупный питон проглотил домашнюю кошку
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
В России появилась новая порода собак
Великий обман
 
Меган Маркл покинула Великобританию после отречения от королевских привилегий
Все материалы
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Аварийный дом в России превратился в ледяную пещеру
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Филипп Киркоров решил вернуть ипотечную квартиру
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Девушка продала всю свою одежду и купила дом
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы