Московские поликлиники перестали лечить пациентов из других регионов по ОМС

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) уведомил городские поликлиники о том, что больше не сможет оплачивать лечение пациентов из других регионов России в связи с долгами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, столичные поликлиники не смогут продолжить работу по межтерриториальным расчетам, пока долги не будут погашены.

В Росздравнадзоре «Ленте.ру» сообщили, что направили предостережение в адрес МГФОМС о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан. По словам помощника руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елены Баландиной, по закону бесплатная медицинская помощь по ОМС должна оказываться всем россиянам, в том числе тем, кто получал полис в другом регионе.

Ранее стало известно, что россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы только по паспорту, не предъявляя полис ОМС. Проверка полиса будет осуществляться в регистратуре медучреждения. «Этот сервис зависит от региональной политики, это необязательная история», — пояснили в ФОМС.

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