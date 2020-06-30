В РПЦ оценили идею проверять священников на судимость и психические отклонения

Идея проверять будущих священников на судимость и психические отклонения грубо противоречит конституционному принципу отделять религиозные объединения от государства. Так в Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) оценили соответствующее предложение депутата Евгения Марченко, передает «Интерфакс».

В своем ответе патриархия сослалась на пункт 5 статьи 4 федерального закона о свободе совести, согласно которому религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность «в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой», выбирает, назначает и заменяет свой персонал, а также устанавливает требования к нему в соответствии с внутренними порядками.

В патриархии также заявили, что согласно тому же закону, депутаты «не вправе вмешиваться в иерархическую структуру Церкви и диктовать ей, какие именно синодальные отделы должны в ней функционировать». Там добавили, что такая позиция неоднократно подтверждалась решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), приведя в пример одно из решений суда.

Ранее 30 июня член Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на наличие судимости и психических отклонений. Он отметил, что иметь значение будут лишь тяжкие преступления, а также порекомендовал создать в церкви внутреннюю систему безопасности по аналогии с МВД.

Поводом к обращению стали действия схиигумена Сергия (Романова), который захватил среднеуральский женский монастырь »Спорительница хлебов» после того, как ему запретили служения из-за публичного отрицания коронавируса. Сообщалось, что Сергий был осужден за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Срок он получил в 1985 году, работая в милиции. По православным канонам, человек с таким прошлым не может стать священником. Однако Романов получил сан. По словам Марченко, поведение схиигумена нарушает нормы уголовного кодекса, а местные жители полагают, что на территории монастыря могут насильно удерживать людей, в том числе детей.

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