Стало известно о скорой аннексии Западного берега Иордана Израилем

Израиль аннексирует территории Западного берега реки Иордан в ближайшее время. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

Утверждается, что решение о захвате земли может быть принято уже на следующей неделе, после выступления президента США Дональда Трампа. Американский лидер должен был высказать свое мнение по данному вопросу в конце июня, однако этого не произошло.

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В настоящее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с властями США. Ранее в среду, 1 июля, он обсудил вопрос аннексии с руководством американского Совета национальной безопасности.

26 июня сообщалось, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата, о чем уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Уточнялось, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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