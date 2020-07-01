Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 654 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч. Об этом в среду, 1 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 654 405 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 9 536 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июля превысило 10,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 170 тысяч. За весь период пандемии скончались 510 632 инфицированных, 5,3 миллиона человек выздоровели.

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