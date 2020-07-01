Российский военный сделал предложение избраннице в день голосования по поправкам

Военнослужащий российской армии Ренис Давлетгареев сделал предложение своей возлюбленной, участнице корпуса «Волонтеров Конституции» Гузель Мугиновой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Познакомилась мы в интернете. У нас, как в фильме была любовь с первого взгляда. После первой же встречи решили, что поженимся», — рассказала Мугинова.

По словам Давлетгареева, он долго держал в тайне решение сделать возлюбленной предложение. Для этого он взял отпуск на службе и приехал в город Бугуруслан Оренбургской области, и в день голосования по поправкам к Конституции приехал на работу к своей избраннице с кольцом и цветами. Мугинова ответила согласием, 3 июля у пары состоится никах — мусульманский обряд бракосочетания.

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