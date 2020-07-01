ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа

Вирус свиного гриппа, о котором ранее сообщили китайские ученые — не новый. Его опасность оценил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, необходимо успокоить людей. «Мы наблюдаем за ним [вирусом]», — сказал Райан. Он также пояснил, что вирус, обнаруженный в Китае, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года.

ВОЗ при этом заявила, что рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен. Дипломат напомнил, что вирус G4 является подтипом вируса H1N1. «Эксперты пришли к выводу, что объем материала в этом докладе невелик и не является репрезентативным», — добавил он.

О том, что китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, потенциально опасного для людей, сообщалось 30 июня. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру.

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