Власти Китая назвали неубедительной угрозу нового свиного гриппа

Доклад китайских ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен. Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге, передает Asia Times.

Дипломат напомнил, что вирус G4 является подтипом вируса H1N1. «Эксперты пришли к выводу, что объем материала в этом докладе невелик и не является репрезентативным», — добавил он.

Материалы по теме Дракон подкрался незаметно Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо

В то же время Чжао Лицзянь заметил, что китайские власти и эксперты продолжают следить за новым вирусом и своевременно бороться с ним.

Накануне, 30 июня стало известно, что китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может стать опасным для людей и спровоцировать новую пандемию. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру. Он способен связываться с рецепторами человеческих клеток и активно размножаться в эпителиальных клетках дыхательных путей человека.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!