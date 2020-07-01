Россиянин с зонтом ликвидировал километровую пробку и попал на видео

В Ростове-на-Дону прохожий с зонтом помог ликвидировать километровую пробку, образовавшуюся из-за сломанных светофоров. Видео произошедшего опубликовано в сообществе во «ВКонтакте» «Ростов Главный».

По словам очевидицы, инцидент произошел на пересечении Буденновского проспекта и Красноармейской улицы. Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак благодарности. Спустя некоторое время кто-то из российских автомобилистов дал добровольному регулировщику жилет.

Позже прибывшие на место поломки светофоров сотрудники ГИБДД поблагодарили мужчину и пожали ему руку.

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