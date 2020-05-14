В Петербурге водитель перепутал педали, улетел в Фонтанку и попал на видео

Видео: t.me/Lshot

В Санкт-Петербурге перепутавший педали водитель легкового автомобиля пробил ограждение, вылетел с набережной в Фонтанку и поплыл по реке на крыше машины. Видео случившегося появилось в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль пропустил пешехода на переходе, после чего в результате удара ехавшей за ним машины резко повернул вправо и съехал в реку. Судя по видео, мужчина перепутал педали и не затормозил, а нажал на газ. Второй водитель остановился, вышел из машины и подбежал к сломанному ограждению.

На набережной собрались люди, упавшему в реку водителю хотели кинуть трос. Пострадавший забрался на крышу машины, но автомобиль подхватило течением, и водитель поплыл, стоя на крыше.

Позже стало известно, что водителя удалось спасти, он чувствует себя хорошо.

В январе жители Петербурга заметили россиянина, который зашел в ледяную воду в центре города, нырнул и поплыл. Прыжок мужчины попал на видео. В комментариях пользователи отметили, что это «морж обыкновенный». Несколько комментаторов уточнили, что в этом месте городские моржи собираются круглый год. «Скоро загорать начнут, с 1 марта», — написала одна из горожанок.

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