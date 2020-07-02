Банкам предложили продлевать кредитные каникулы

Центробанк предложил коммерческим банкам продлевать кредитные каникулы для своих клиентов, даже если те не смогут предоставить документальных доказательств резкого снижения доходов. О предложении регулятора говорится в информационном письме, разосланном банкам и опубликованном на его сайте.

В документе отмечается, что кредитные каникулы следует продлить для добросовестных заемщиков. Невозможность предоставить документальное подтверждение не должна становиться препятствием и «оборачиваться болезненными последствиями».

По мнению ЦБ, продление каникул позволит заемщикам сохранить качественную кредитную историю для последующих отношений с банками. Льготные условия предлагается сохранить клиентам, вовсе не сумевшим предоставить документы о падении дохода, и тем, чей заработок снизился недостаточно сильно.

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В таких случаях получить отсрочку по выплате кредита не позволяет принятый в апреле федеральный закон, однако банки могут применять собственные программы, отмечает ЦБ.

Поправки к федеральному закону о ЦБ, внедряющие возможность получения отсрочки по кредиту или его реструктуризации при возникновении у заемщика финансовых сложностей в связи с коронавирусом, был принят в начале апреля. По его условиям, претендующий на льготы клиент должен соответствовать одному из критериев: лишиться работы либо 30 процентов обычного дохода. Отсрочка по обслуживанию кредита предоставляется на шесть месяцев.

Согласно прописанной в законе схеме, банк может запросить у клиента документы, подтверждающие падение дохода. Срок их предоставления составляет 90 дней и истекает в начале июля для тех, кто подавал заявления одними из первых.

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