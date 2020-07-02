Российского военного эксперта осудили за продажу в Германию секретных данных ФСБ

Санкт-Петербургский городской суд осудил на семь лет колонии строгого режима российского военного эксперта Владимира Неелова за продажу в Германию секретных данных ФСБ. Об этом в четверг, 2 июля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, осужденный передал немецкой консалтинговой фирме информацию о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России. Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием на деле грифа «Совершенно секретно». Владимир Неелов был признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину он признал частично, сообщив, что не считал передаваемые данные секретными.

Неелов является выпускником магистерской программы «Стратегические исследования» факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации «Росатома». В последние годы специализировался в вопросах приватизации военной сферы и деятельности частных военных компаний. 2 ноября 2018 года в Москве суд санкционировал его арест.

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