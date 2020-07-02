Генерал ФСБ оценил дело осужденного за госизмену военного эксперта

Генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов не считает дело военного эксперта, осужденного за продажу в Германию секретных данных ФСБ, проявлением шпиономании. Об этом он в четверг, 2 июня, заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Моя точка зрения такова: все, что имеет отношение к спецслужбам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах», — завил Михайлов.

По мнению генерала ФСБ, участившиеся сообщения о приговорах за госизмену связаны с длительным периодом расследования таких дел и обострением обстановки на международной арене. «Сообщения о приговорах не означают, что мы последнее время нахватали шпионов и стали давать сроки. Каждое дело имеет определенный период расследование. Все эти дела начинались давно. Мне кажется, это естественная реакция на угрозы, которые идут извне», — оценил Михайлов.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам колонии строгого режима российского военного эксперта Владимира Неелова за продажу в Германию секретных данных ФСБ. По версии следствия, осужденный передал немецкой консалтинговой фирме информацию о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России. Судебное следствие проходило в закрытом режиме в связи с наличием на деле грифа «Совершенно секретно». Владимир Неелов был признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину он признал частично, сообщив, что не считал передаваемые данные секретными.

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