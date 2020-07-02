Задержанный за шпионаж в пользу Украины подполковник полиции захотел на свободу

Бывший глава районного отдела полиции Дмитрий Борзенков, подозреваемый в шпионаже, обжаловал свой арест. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы.

По ее словам, по делу Борзенкова поступила апелляционная жалоба, однако дата ее рассмотрения в суде пока не назначена.

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О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно 22 июня. По данным спецслужб, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца до 18 августа.

Подполковник был назначен начальником районного отдела МВД по Золотухинскому району Курской области в апреле. Он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», неоднократно поощрялся руководством, дисциплинарных взысканий не имел.

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