Схватка орла и акулы в воздухе попала на видео

Орел в американском туристическом городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, схватил когтями акулу и взмыл с ней в воздух. На видео схватки животных обратил внимание сайт Explica.

В пятницу, 26 июня, Келли Барбедж (Kelly Burbage) опубликовала в Facebook видеозапись, на которой видно, как орел несет небольшую акулу. Птица пролетела над пляжем со своей добычей в когтях. Акула выворачивалась и пыталась вырваться, но тщетно.

Видео сильно удивило пользователей. Многие из них сомневались в том, что это была действительно акула. Некоторые предполагали, что это мог быть дельфин или другая крупная рыба.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уайтхолл, штат Пенсильвания, воссоединилась со своим той-пуделем через 28 часов после похищения собаки ястребом. Ястреб схватил 16-летнюю слепую и глухую собаку по кличке Поршия с веранды ее дома.

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